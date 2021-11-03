Сеть частных клиник начала внутреннее расследование из-за сообщений СМИ о подделке COVID-сертификатов

Об этом сообщила пресс-служба сети частных клиник "Добробут".



"По информации СМИ о якобы выдаче поддельных COVID-сертификатов "Добробута" ведется внутреннее расследование", - говорится в сообщении.



По словам основателя и генерального директора "Добробута" Олега Калашникова, клинике важно узнать истинное положение вещей для сохранения ее репутации.

"Мы призываем не делать поспешных выводов в нынешней ситуации, когда подделывают почти любые документы. Поэтому внутреннее расследование, которое мы уже начали, поможет нам разобраться в ситуации. О результатах мы сообщим публично", - цитирует пресс-служба слова Калашникова.



В пресс-службе напомнили, что журналисты проекта "Диалог со страной" заявили, что они купили поддельный COVID-сертификат в клинике "Добробут".

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