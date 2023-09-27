Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Отмечается, что минимальный гарантированный платеж составит 5 млн. грн. Также компания будет переводить в государственную казну 85% от чистой прибыли.

"Этим самым АРМА выполнила поручение Кабинету министров Украины в кратчайшие сроки обеспечить подписание договора для обеспечения немедленных поступлений в бюджет", – добавили в сообщении.