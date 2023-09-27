Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты
ПАО "Укрнафта" и Агентство по розыску и менеджменту активов подписали договор об управлении сетью АЗС Glusco, ранее принадлежавшей куму Путина Виктору Медведчуку
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Отмечается, что минимальный гарантированный платеж составит 5 млн. грн. Также компания будет переводить в государственную казну 85% от чистой прибыли.
"Этим самым АРМА выполнила поручение Кабинету министров Украины в кратчайшие сроки обеспечить подписание договора для обеспечения немедленных поступлений в бюджет", – добавили в сообщении.
- Напомним, 11 марта 2021 года СБУ провела более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления компании.
- СБУ и ГНС обвинили сеть АЗС в "теневой реализации некачественных нефтепродуктов". По информации следствия, приблизительная сумма уклонения от налогов составляет 240 млн. грн. В Glusco были опровергнуты обвинения, но полноценная работа сети была заблокирована.
- В июле 2021 года сеть АЗС Glusco возобновила работу , продолжив реализацию только сжиженного газа и сопутствующих товаров в пристанционных магазинах.
- 6 декабря 2021 года сеть АЗК Glusco приобрел греческий предприниматель Димитриос Анифантакис.
- В начале августа АРМА сообщила о расторжении договоров с компанией "Нафтогаз Ойл Трейдинг" об управлении арестованной сетью АЗС Glusco, связываемой с Виктором Медведчуком, из-за ненадлежащего управления активами. Автозаправки работали под брендом UGO. "Нефтегаз Ойл Трейдинг" считает это решение неправомерным.
- В июле 2023 года Комиссия по контролю за эффективностью управления активами АРМА начала проверку эффективности управления сетью.
- Кабинет министров 12 сентября назначил Укрнефть управляющим активами компании Glusco, среди которых более 200 автозаправок.
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