Сеть АЗС Glusco возобновила работу
Сеть автозаправочных станций (АЗС) Glusco 4 июля возобновила работу
Об этом сообщает отраслевое издание enkorr.
Согласно сообщению, по состоянию на 9:30 сеть автозаправочных станций Glusco возобновила реализацию нефтепродуктов после 155-дневного перерыва, связано с решением властей.
"Сегодня с 00:00 заправки работают в полноценном режиме, включая продажу топлива", - цитирует издание топ-менеджера сети, пожелавший остаться неназванным.
Он добавил, что восстановление деятельности стало возможным после урегулирования в судебном порядке.
Впрочем, впоследствии издание сообщило, что по состоянию на 11:00 сеть снова прекратила продажу бензина и дизельного топлива на своих АЗС и продолжила реализацию лишь сжиженного газа и сопутствующих товаров в пристанционных магазинах.
В издании также отметили, что на станциях закрыта фирменная символика Glusco.
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