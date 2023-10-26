Сеть АЗК UPG запустила проект, который поможет водителям чувствовать себя лучше, преодолевая длинные расстояния

Заботясь о клиентах, национальная сеть АЗК UPG запускает социальный проект "Энергия твоего движения. Полезные советы водителям", направленный на сохранение здоровья и хорошего самочувствия украинцев, много времени проводящих в пути.

"Мы часто видим усталость. Водители останавливаются на АЗК, чтобы заправить авто, да и самим зарядиться энергией. Именно забота о клиентах – то, что объединяет команду UPG. Подумали, что еще можем сделать, чтобы помочь автолюбителям более комфортно, а главное – безопасно доехать до места назначения. И тут появилась идея: пока авто заправляется, всегда есть несколько минут. Можно просто подождать, а можно провести их с большой пользой для здоровья. В нашей рубрике делимся, как рационально использовать это время", – говорит маркетинг-директор сети Надежда Ганулич-Манукян.

В компании убеждены, что забота о физическом и ментальном здоровье нации имеет огромное значение, ведь чтобы выстоять и победить, мы должны оставаться сильными. Поэтому вместе со звездным тренером Ксенией Литвиновой, имеющей 26-летний опыт в фитнесе, UPG записала серию несколькоминутных видео с содержательными и профессиональными советами. Просмотреть их можно на сайте компании.

Прислушиваются к советам и сотрудники компании, ведь что такое усталость после часов работы на ногах, знакомо и им.

"Я сразу согласилась на участие в проекте, ведь у нас с UPG общие взгляды, принципы и желания. Здесь хорошее обслуживание, качественная правильная еда и есть движение, а это – моя идеология. Верю, что наши советы будут побуждать людей больше заботиться о себе и станут хорошей повседневной привычкой", – прокомментировала Ксения Литвинова.

Фитнес-тренер отмечает, что именно физическая активность поможет снять стресс, неизбежный сегодня: "Обратите внимание, например, на упражнения по дыханию. Они помогут самостоятельно и бесплатно справиться с состоянием тревоги. Каждая минута, проведенная с пользой, имеет значение. Утренняя зарядка улучшает кровообращение, метаболизм, придает энергии и повышает настроение, а это все – о гормонах. Даже 18 минут прогулки три раза в неделю помогают снизить уровень гормона стресса на 15%".

Рассказывая о содержании видеороликов, Ксения Литвинова также отметила, что залогом физического здоровья является дисциплина и поддержка своего тела активностью, которая доставляет удовольствие. Конечно, важно правильно и сбалансированно питаться. Что касается поддержки ментального здоровья, стоит верить в себя и, несмотря ни на что, суметь настраиваться на позитив. Объединяет физическое и ментальное здоровье – движение и забота о себе.

Сеть АЗК UPG призывает украинских водителей не игнорировать язык своего тела, часто рассказывающий нам об усталости. Вовремя делать перерывы для отдыха и пользоваться советами, которые помогут улучшить самочувствие всего экипажа во время путешествия.