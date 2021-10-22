Сестры Cавченко пытались въехать в Украину с помощью поддельных COVID-сертификатов
Полиция привлекает к ответственности бывшего нардепа за использование поддельного COVID-сертификата
Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие.
"В аэропорту Борисполь во время проверки документов работники Государственной пограничной службы выявили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию ", - говорится в сообщении.
По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантке.
СМИ сообщают, что речь идет о бывшем народном депутате Надежде Савченко и ее сестре Вере.
22 октября во время часа вопросов к правительству в Раде глава МВД Денис Монастырский подтвердил, что идет речь о Надежде Савченко.
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