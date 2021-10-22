Сестры Cавченко пытались въехать в Украину с помощью поддельных COVID-сертификатов

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие.

"В аэропорту Борисполь во время проверки документов работники Государственной пограничной службы выявили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток является бывшим народным депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию ", - говорится в сообщении.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантке.

СМИ сообщают, что речь идет о бывшем народном депутате Надежде Савченко и ее сестре Вере.



22 октября во время часа вопросов к правительству в Раде глава МВД Денис Монастырский подтвердил, что идет речь о Надежде Савченко.







