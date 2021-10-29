Сестрам Cавченко вручили подозрение из-за использования поддельных COVID-сертификатов
Бывшей нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение из-за использования поддельных COVID-сертификатов
Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.
"Надежде Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Хочу подчеркнуть, все, кто нарушает Закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины или экс-нардеп, или просто гражданин", - сообщил он.
Монастырский напомнил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты.
"Пограничники используют специальное оборудование, которое обнаруживает такие фейковые документы. Только в течение этой недели по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств", - добавил он.
- Напомним, сестры Cавченко пытались въехать в Украину с помощью поддельных COVID-сертификатов.
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