Сестрам Cавченко вручили подозрение из-за использования поддельных COVID-сертификатов

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

"Надежде Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Хочу подчеркнуть, все, кто нарушает Закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины или экс-нардеп, или просто гражданин", - сообщил он.

Монастырский напомнил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты.

"Пограничники используют специальное оборудование, которое обнаруживает такие фейковые документы. Только в течение этой недели по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств", - добавил он.

Напомним, сестры Cавченко пытались въехать в Украину с помощью поддельных COVID-сертификатов.

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