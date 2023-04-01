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Сестра Ким Чен Ына обвинила Украину в стремлении получить ядерное оружие

1 апреля, 2023 суббота
18:38
Мир

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Йо Чжон обвинила Украину в желании получить ядерное оружие

Об этом информирует Sky News .

Помимо желания получить ядерное оружие Ким Йо Чжон обвинила Украину в его разработке. Она, в частности, упомянула зарегистрированную в Украине петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому, которая призывает к размещению ядерного оружия США на территории Украины. Петиция набрала всего 611 подписей. По мнению Ким Йо Чжон, она является политическим сговором Офиса президента Украины.

Никаких доказательств сестра Ким Чен Ына не предоставила. Ее утверждение, вероятно, основывается исключительно на публичной петиции, размещенной на сайте Офиса президента Украины. Украинские власти пока не прокомментировали петицию.

Издание отмечает, что петиция была подана после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия планирует разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

  • 28 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны.
Украина
КНДР
Ким Чен Ын
ядерная безопасность
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