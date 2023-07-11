Об этом сообщило издание The Guardian.

США и Южная Корея отвергли обвинения Северной Кореи и призвали ее воздержаться от каких-либо действий или риторики, повышающих напряженность.

После этого Северная Корея выступила с рядом подобных угроз из-за предполагаемой разведывательной деятельности США, но ее последнее заявление прозвучало после периода обострения вражды, вызванной серией ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей в начале этого года.

Ким Йо Чжон добавила, что американский самолет-шпион восемь раз заходил в понедельник в восточную эксклюзивную экономическую зону Северной Кореи. В заявлении, распространенном государственными СМИ в понедельник вечером, она утверждает, что Северная Корея подняла в воздух военные самолеты, чтобы отогнать этот самолет.

"В долгосрочной перспективе может произойти шокирующий инцидент на 20-40-километровом участке, где американские самолеты-шпионы привычно вторгаются в небо над экономической водной зоной" Северной Кореи, - сказала Ким Йо Чжон.