Сестра Ким Чен Ина грозит "шокирующими последствиями" после заявлений о вторжении самолетов-разведчиков США в пространство КНДР
Сестра Ким Чен Ина Ким Йо Чжон заявила, что военные самолеты Пхеньяна отбили пролетавший над близлежащими водами американский самолет-разведчик, предупредив о "шокирующих" последствиях, если США продолжат там разведку
Об этом сообщило издание The Guardian.
США и Южная Корея отвергли обвинения Северной Кореи и призвали ее воздержаться от каких-либо действий или риторики, повышающих напряженность.
После этого Северная Корея выступила с рядом подобных угроз из-за предполагаемой разведывательной деятельности США, но ее последнее заявление прозвучало после периода обострения вражды, вызванной серией ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей в начале этого года.
Ким Йо Чжон добавила, что американский самолет-шпион восемь раз заходил в понедельник в восточную эксклюзивную экономическую зону Северной Кореи. В заявлении, распространенном государственными СМИ в понедельник вечером, она утверждает, что Северная Корея подняла в воздух военные самолеты, чтобы отогнать этот самолет.
"В долгосрочной перспективе может произойти шокирующий инцидент на 20-40-километровом участке, где американские самолеты-шпионы привычно вторгаются в небо над экономической водной зоной" Северной Кореи, - сказала Ким Йо Чжон.
- Напомним, Северная Корея раскритиковала план США отправить стратегическую атомную подлодку на Корейский полуостров и обвинила страну в нарушении воздушного пространства. Хотя это заявление, казалось бы, подразумевало вторжение в территориальное воздушное пространство Северной Кореи, Ким Йо-джонг обвинил США в проведении воздушного наблюдения над исключительной экономической зоной Северной Кореи – территорией в радиусе 200 морских миль от ее территории, где она контролирует природные ресурсы
- Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, назвала заявление Севера о нарушении воздушного пространства "просто обвинениями". "Соединенные Штаты по-прежнему остаются сторонниками безопасного и ответственного полета, плавания, работы в любом месте, где это позволяет международное право, и бок о бок с нашими союзниками и партнерами", - сказала Сингх.
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