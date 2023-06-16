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OPINION

Съест ли Зеленский Кличко?

16 июня, 2023 пятница
17:49
Мнение

Кто контролирует Киев, тот контролирует Украину. Это знают наши враги уже тысячу лет. У кого в руках киевские потоки денег, тот может выиграть любые выборы. Это знает каждый украинский политик

Команда Владимира Зеленского всегда была на ножах со столичным мэром Виталием Кличко. Любая активность звездного спортсмена и опытного политика вызывала ревность со стороны Офиса президента Украины. Иногда это доходило до абсурда и трагических последствий.

Стоит напомнить, как в декабре 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения, городское руководство Киева решило создать штаб территориальной обороны и начать тренировать киевлян на командно-штабных учениях. Ради популяризации такой идеи младший брат мэра Владимир Кличко – бывший чемпион мира по версиям IBF, WBO, IBO и WBA подавал заявление о присоединении к бригаде территориальной обороны города Киева.

Однако тогда вместо того, чтобы скоординировать усилия с двумя чемпионами, — провластные инфлюэнсеры говорили о пиаре и желании хайпануть на выборах двух Кличко. Время было упущено — и из-за сопротивления Минобороны и ОПУ добровольцы-киевляне вынуждены были овладевать искусством войны уже в непосредственных боях с элитной российской десантурой за Бучу, Ирпень, а дальше - за Харьковщину и Бахмут.

Все четыре года команда "Слуг Народа" не оставляла цели "вкусно съесть" Кличко и поставить на город с бюджетом около 70 миллиардов своего "надежного человечка". В идеале команда власти стремилась повторить успех команды Виктора Януковича с заменой мэра Леонида Черновецкого на главу КГГА Александра Попова.

Однако местные выборы 2020 года только зацементировали успех Кличко и его партии в столице, и выковыривать политического оппонента из кресла стало тяжелее.

Впервые о замене Кличко на "залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне" сам мэр заговорил 16 августа 2021 года. Тогда на это место ОПУ очень активно тянул в то время министра развития громад и территорий Алексея Чернышева. Однако чиновник страшно не пылал желанием пойти на этот пост еще и в условиях страшной политической нелояльности на местном уровне — и впоследствии его оставили в покое.

Попытка сместить Кличко номер два была уже на пике серьезных разговоров западных разведок с разметками на картах, как оккупанты будут брать Киев за три дня. Тогда ОПУ стремился заменить заговорившего о необходимости терробороны Кличко на первого заместителя КГГА Алексея Кулебу. Однако тот открестился от такого повышения и сказал, что "без меня женили".

На время, когда под Киевом раздавались артиллерийские дуэли, а западные разведки допускали попытку номер два пойти на столицу, идея заменить Кличко на ручную "зеленую жабу" несколько отошла на задний план. Офис президента был вынужден молча терпеть объятия мэра Киева с Шольцем, министром обороны Писториусом. И даже молча проглотить апрельскую встречу нелюбимого мэра с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Повод снова потрясти Кличко появился после трагедии в ночь на 1 июня. Тогда возле закрытого укрытия в Деснянском районе от обломков ракет погибли три человека. Молодые тигровые акулы от власти решили откусить голову политическому оппоненту.

Правда, власть Зеленского сама же и попала в собственный капкан. Дело в том, что президент в октябре 2022 года образовал в Киеве военно-гражданскую администрацию. Шестой утверждал, что подчеркивал, что ею будет руководить профессиональный военный. Что ВГА создали для защиты столицы, чтобы гарантировать оборону города и блокировать врагу подступы к столице. "А после войны вернем все назад", - говорил гарант.

Однако Сергей Попко больше пиарился в фейсбуке, чем реально проверял состояние укрытий столицы за руку с мэром — и потому рано или поздно это должно было вылиться в беду.

Именно сейчас власти тестируют нового потенциального "залетного кандидата", министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина. Человек, который должен заниматься в военное время оборонными предприятиями, лазит по подвалам и укрытиям вместе с мэром.

"Где укрытие? Это мэр наш, знаете мэра?" - обращается на видео к прохожим Камышин, который для тотального большинства киевлян абсолютный ноунейм.

Далее план по замене "чужака" на "своего" резко обвалился на вопросе барабанов и электросковородок. Потому что появилась информация об уже легендарных закупках барабанов и сковородок за 750 тыс. грн в укрытия. А это прямая вина глав РГА - "слуг народа", которым город выделил 1,2 млрд грн.

Так Кличко смещает акцент с себя на глав РГА, потому что это прямое подчинение президенту.

Эпопея "сними мэра, если сможешь" будет иметь продолжение. Уж очень в ОПУ не любят Кличко и боятся требования западных партнеров не трогать децентрализацию, иначе никаких денег на восстановление.

Также Зеленский и его команда получили горячий привет из Европарламента. Где четко намекнули, что видят, слышат и не пропустят манипуляции с коррупцией во время войны.

Пока Зе-команда ищет варианты, как выгрызть нелюбимых мэров, — самому лидеру намекают, что время зажигательных видео в патриотических худи закончилось. И нужно много работать. Потому что за красивые глаза ни в НАТО, ни в ЕС не берут.

Виталий Кличко не идеальный мэр. За десять лет его управления в столице не появилось ни новых станций метро, ни удобных развязок и мостов. Но он выиграл выборы в один тур, имеет устойчивое большинство в горсовете и его уважают киевляне за поведение во время войны.

Когда-то власть Януковича поменяла Черновецкого на удобного Попова, потому что хотела убрать неудобного оппонента и монополизировать киевские миллиарды. Однако "свой человечек" не спас, когда на улицу вышел первый миллион с требованием убрать немедленно президента-диктатора.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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