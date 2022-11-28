Сержанту минобороны РФ объявили подозрение за пытки бывших участников АТО в Киевской области
Прокуроры сообщили о подозрении сержанту 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады минобороны РФ за пытки бывших участников АТО в Киевской области
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры установлено и сообщено о подозрении сержанту 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады минобороны РФ по факту нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.
Следователи установили, что подозреваемый в феврале и марте во время временной оккупации села Катюжанка Вышгородского района проводил обыски в домах местных жителей.
Российский оккупант с оружием незаконно задержал двух мужчин, участников Антитеррористической операции на Востоке Украины.
"Он угрожал им убийством и требовал сообщить информацию о расположении позиций ВСУ. Также его интересовало местонахождение участников АТО, работников правоохранительных органов и проукраински настроенных граждан", - разъяснили в ведомстве.
Захватчик заставил украинцев спуститься в подвал местной школы, на территории которой пытали задержанных. В течение нескольких дней тот допрашивал потерпевших, угрожал расстрелом, избивал и пытал, не давал пищу и воду.
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