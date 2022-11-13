"Серые пчелы" Андрея Куркова вошли в список лучших книг-2022 по версии The New Yorker

Список обнародовали на сайте The New Yorker.

"Серые пчелы" - это роман, вышедший в 2018 году в издательстве "Фолио". На украинский его перевела Катерина Исаенко, на английский - Борис Дралюк (издательство Deep Vellum). Роман рассказывает о жизни людей во время войны на Востоке Украины.

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"В селе Малая Староградовка, расположенном в так называемой серой зоне, остались жить только двое — пенсионер 49 лет Сергей Сергеевич и его бывший одноклассник Пашка. И они, имея совершенно противоположные взгляды на жизнь, вынуждены мириться, хотя к одному заходят в гости украинские военные, а к другому - сепаратисты. Главная забота Сергеевича - как и куда с наступлением весны отвезти подальше от войны своих пчел - все шесть ульев. Отвезти туда, где не стреляют, чтобы потом в меде не было привкуса войны. После не совсем удасной остановки возле Запорожья он решает ехать с пчелами в Крым, к татарину, с которым познакомился больше двадцати лет назад на съезде пчеловодов, он даже представить себе не может, что лето, проведенное в Крыму, научит его не доверять не только людям, но и собственным пчелам", - говорится в аннотации к книге.

4 октября в четырех странах – Украине, Германии, Австрии и Нидерландах – стартовал книжный проект для украинских детей "Better Time Stories".

22 октября первые леди Украины и Германии представили книжный проект "Better Time Stories" во Франкфурте.

26 октября стало известно, что дневник 12-летней Евы Скалецкой, которая из-за войны выехала с бабушкой из Харькова в Дублин, вышел в британском издательстве под названием "Вы не знаете, что такое война: дневник юной девушки из Украины".

29 октября стало известно, что во французском издательстве Editions Stock выходит сборник текстов украинских писателей о разных городах и регионах страны "Hommage à l'Ukraine".