Сервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве

Об этом говорится в заявлении Uber.



"После 2,5 года работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами в течение этого времени", - говорится в сообщении.



Неиспользованный баланс пакетов Shuttle, который будет действительным по состоянию на 19 ноября, компания вернет на карту, с которой совершали покупку. Наличные деньги вернут в форме кредитов, которые можно будет использовать на любой сервис Uber в Украине.



Отмечается, что другие сервисы – UberX и Uber Comfort – будут дальше работать в столице.



Справка: Uber Shuttle – это сервис, позволяющий пассажирам бронировать место в микроавтобусе, следующем по определенному маршруту. Это маршрутки комфорт-класса с кондиционерами, ремнями безопасности и без стоячих мест.

Напомним, сервис Uber Shuttle был запущен в Киеве в 2019 году. В апреле 2021 года компания заявляла, что останавливает работу сервиса до конца карантина.