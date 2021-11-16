Сервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве
С 19 ноября в Киеве приостанавливает работу сервис Uber Shuttle американской компании Uber
Об этом говорится в заявлении Uber.
"После 2,5 года работы Uber Shuttle в Киеве мы приняли нелегкое решение остановить работу этого сервиса с 19 ноября. Мы искренне благодарим пользователей и партнеров, которые были с нами в течение этого времени", - говорится в сообщении.
Неиспользованный баланс пакетов Shuttle, который будет действительным по состоянию на 19 ноября, компания вернет на карту, с которой совершали покупку. Наличные деньги вернут в форме кредитов, которые можно будет использовать на любой сервис Uber в Украине.
Отмечается, что другие сервисы – UberX и Uber Comfort – будут дальше работать в столице.
Справка: Uber Shuttle – это сервис, позволяющий пассажирам бронировать место в микроавтобусе, следующем по определенному маршруту. Это маршрутки комфорт-класса с кондиционерами, ремнями безопасности и без стоячих мест.
- Напомним, сервис Uber Shuttle был запущен в Киеве в 2019 году. В апреле 2021 года компания заявляла, что останавливает работу сервиса до конца карантина.
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