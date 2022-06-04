"Сервис работает без перебоев": в Viber прокомментировали попытку террористов заблокировать мессенджер в ОРДЛО
Viber в ответ на попытку блокировки сервиса в ОРДЛО сообщил, что мессенджер доступен на всей территории Украины
Об этом говорится в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
"Вчера мы узнали о решении властей временно оккупированных территорий Украины заблокировать Viber на территории Донбасса. Мы категорически против любого блокирования нашего сервиса. Это решение можно воспринять только как очередную попытку запретить источники правдивой информации и ограничить безопасное общение людей в Viber", - заявили в компании.
В Viber считают, что свободное общение является главным правом человека.
"Мы делаем все возможное, чтобы и дальше люди могли поддерживать связь. Вся переписка в Viber полностью зашифрована по умолчанию, сейчас сервис работает без перебоев для всех наших пользователей", - отмечается в сообщении.
- 3 июня в террористических организациях ЛНР и ДНР заявили о временной блокировке мессенджера Viber на оккупированном Донбассе.
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