Об этом говорится в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Вчера мы узнали о решении властей временно оккупированных территорий Украины заблокировать Viber на территории Донбасса. Мы категорически против любого блокирования нашего сервиса. Это решение можно воспринять только как очередную попытку запретить источники правдивой информации и ограничить безопасное общение людей в Viber", - заявили в компании.

В Viber считают, что свободное общение является главным правом человека.

"Мы делаем все возможное, чтобы и дальше люди могли поддерживать связь. Вся переписка в Viber полностью зашифрована по умолчанию, сейчас сервис работает без перебоев для всех наших пользователей", - отмечается в сообщении.

3 июня в террористических организациях ЛНР и ДНР заявили о временной блокировке мессенджера Viber на оккупированном Донбассе.