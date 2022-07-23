Сервис OLL.TV, входивший в медиа группу Ахметова, прекратил трансляцию

Об этом сообщила директор по коммуникациям компании Ахметова SCM Наталья Емченко.

Она заявила, что OLL.TV прекратил работу в связи с введением в действие "дискриминационного закона "Об олигархах".

В свою очередь, компания "Укртелеком" сообщила , что вынуждена прекратить предоставление услуги Интерактивное телевидение, технологически базирующееся на OLL.TV ("Интерактивное TV" и "TV Бизнес").

Таким образом, тарификация услуги Интерактивное телевидение и аренды оборудования (при наличии) прекращается с 22 июля 2022 года. ", – говорится в заявлении.

OLL.TV предоставлял услуги платного телевидения по технологиям OTT и IPTV.

11 июля стало известно, что Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. В течение нескольких дней Медиа Группа Украина отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий телеканалов и лицензий печатных медиа в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb