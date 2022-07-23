Сервис OLL.TV, входивший в медиа группу Ахметова, прекратил трансляцию
Платформа OLL.TV, входящая в "Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова, прекратила свою работу - с 23:00 22 июля сервис остановил трансляцию каналов и предоставление услуг абонентам
Об этом сообщила директор по коммуникациям компании Ахметова SCM Наталья Емченко.
Она заявила, что OLL.TV прекратил работу в связи с введением в действие "дискриминационного закона "Об олигархах".
В свою очередь, компания "Укртелеком" сообщила , что вынуждена прекратить предоставление услуги Интерактивное телевидение, технологически базирующееся на OLL.TV ("Интерактивное TV" и "TV Бизнес").
Таким образом, тарификация услуги Интерактивное телевидение и аренды оборудования (при наличии) прекращается с 22 июля 2022 года. ", – говорится в заявлении.
OLL.TV предоставлял услуги платного телевидения по технологиям OTT и IPTV.
- 11 июля стало известно, что Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. В течение нескольких дней Медиа Группа Украина отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий телеканалов и лицензий печатных медиа в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.48
Покупка 37.48Продажа 38.65
-
EUR
Покупка 37.88Продажа 39.15
- Актуальное
- Важное