Сервис интернет-телевидения Oll.tv открыл свободный доступ к 50 телеканалам в Украине и за границей

Об этом сообщает "Детектор медиа" .



Доступ без оплаты или регистрации открыт к телеканалам Еспресо, Прямой, 5 канал, Украина 24, UA: Первый, Украина, 1+1, СТБ, ICTV, Новый канал, Интер, Индиго, НТН, К1, Совет, Энтер-фильм, Paramount Comedy, Первый автомобильный, Xsport, 4 канал, К2, Сириус, UA Fashion, Мега, Бигуди, Zoom, Genuine TV, Obozrevatel, UA: Крым, 8 канал, UA: Киев, UA: Донбасс, 34 канал, Одесса live, Алекс, Донбасс, Киев, НТА, Первый Западный, Правда здесь, Правда тут Львов, Правда ТУТКиев, Раи, Ровно 1, СК1, ТВА, МТМ, Центральный, Черновцы, АТР, ТВ5, 33 канал, Nobel TV.



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Также сервис предоставляет бесплатный доступ к государственной онлайн-школе для 5-11 классов, детскому саду NUMO от UNICEF и аудиосказкам для малышей.



Для взрослых в аудио- и видеоформатах доступны восстановительные практики и медитации, а также уроки английского языка.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Еспресо", Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.