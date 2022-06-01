Сервис графического дизайна Canva вышел с российского рынка, - Федоров
Сервис Canva закрыл доступ для российских пользователей
Об этом глава Минцифры Михаил Федоров написал в телеграммах.
"Сервис графического дизайна Canva полностью ушел из России", - написал он.
По его словам, сейчас при попытке зайти на сайт российские пользователи сразу видят сообщение, что компания "категорически осуждает незаконную войну в Украине" и в ответ на вторжение РФ блокирует доступ к сервису в России.
"Кроме того, 31 мая стал последним днем работы онлайн-сервиса по заказу такси Gett", - добавил министр цифровой трансформации.
- Напомним, материнская компания Leroy Merlin, продолжающая работать на рынке РФ, заблокировала работу украинского подразделения.
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