Сервис графического дизайна Canva вышел с российского рынка, - Федоров

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров написал в телеграммах.

"Сервис графического дизайна Canva полностью ушел из России", - написал он.

По его словам, сейчас при попытке зайти на сайт российские пользователи сразу видят сообщение, что компания "категорически осуждает незаконную войну в Украине" и в ответ на вторжение РФ блокирует доступ к сервису в России.



"Кроме того, 31 мая стал последним днем работы онлайн-сервиса по заказу такси Gett", - добавил министр цифровой трансформации.

Напомним, материнская компания Leroy Merlin, продолжающая работать на рынке РФ, заблокировала работу украинского подразделения.

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