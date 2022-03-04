Сервис для аренды жилья Airbnb приостанавливает работу в РФ и Беларуси

Об этом сообщил гендиректор Airbnb Брайан Чески .



"Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси", – написал он в твиттере.

Напомним, ранее Airbnb пообещала предоставить бесплатное жилье для 100 тысяч украинских беженцев.