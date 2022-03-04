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Сервис для аренды жилья Airbnb приостанавливает работу в РФ и Беларуси

4 мартa, 2022 пятница
12:39
Мир

Международный сервис для аренды жилья Airbnb приостанавливает работу в России и Беларуси

Об этом сообщил гендиректор Airbnb Брайан Чески .

"Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси", – написал он в твиттере.

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