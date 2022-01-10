Сертификацию "Северного потока - 2" приостановили из-за несоответствия требованиям ЕС, - МИД Германии
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток - 2" приостановили, потому что он не отвечает требованиям ЕС
Об этом пишет La Stampa.
Бербок пояснила, что по Соглашению о коалиции все энергетические проекты в Германии должны соответствовать требованиям Евросоюза, в том числе и "Северный поток - 2".
"В настоящее время это не так, поэтому процесс сертификации прекращен", - заявила министр.
Она также отметила, что запуск газопровода носит геополитический характер.
Кроме того, глава МИД Германии добавила, что политическая ответственность состоит в том, чтобы каждый житель ЕС, независимо от материального положения, мог позволить себе отопление и электричество.
"Поэтому важно укрепить европейскую энергетическую независимость", - отметила Анналена Бербок.
- Напомним, 18 января первую нить газопровода "Северный поток - 2" заполнили техническим газом.
- Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) позволило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока - 2".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока - 2" маловероятным в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет источником давления на Россию.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Северный поток - 2" готов к работе.
- В МИД РФ предположили, что "Северный поток - 2" могут не сертифицировать.
- Издание Politico сообщило, что Сенат США до 14 января может утвердить санкции против "Северного потока - 2".
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