Сертификацию "Северного потока - 2" приостановили из-за несоответствия требованиям ЕС, - МИД Германии

Об этом пишет La Stampa.



Бербок пояснила, что по Соглашению о коалиции все энергетические проекты в Германии должны соответствовать требованиям Евросоюза, в том числе и "Северный поток - 2".



"В настоящее время это не так, поэтому процесс сертификации прекращен", - заявила министр.



Она также отметила, что запуск газопровода носит геополитический характер.



Кроме того, глава МИД Германии добавила, что политическая ответственность состоит в том, чтобы каждый житель ЕС, независимо от материального положения, мог позволить себе отопление и электричество.



"Поэтому важно укрепить европейскую энергетическую независимость", - отметила Анналена Бербок.

Напомним, 18 января первую нить газопровода "Северный поток - 2" заполнили техническим газом.

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) позволило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока - 2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока - 2" маловероятным в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет источником давления на Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Северный поток - 2" готов к работе.

В МИД РФ предположили, что "Северный поток - 2" могут не сертифицировать.

Издание Politico сообщило, что Сенат США до 14 января может утвердить санкции против "Северного потока - 2".

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