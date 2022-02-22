Сертификация газопровода "Северный поток-2" будет остановлена, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поручил Минэкономики обратиться к немецкому регулятору по отмене сертификации оператора "Северного потока 2"
Об этом сообщает SPIEGEL и Deutsche Welle .
"Сегодня я попросил министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен", – сказал Шольц.
Он добавил, что ситуацию нужно оценивать заново после решения РФ по ОРДЛО.
Канцлер уточнил, что решение о санкциях против России Германия примет сегодня. Пока что в ЕС обсудили первый пакет санкций.
- Напомним, что Грузия поддержала территориальную целостность Украины и осудила признание Россией "Л/ДНР", а Франция планирует ввести санкции против причастных к принятию такого решения.
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- Постоянная представительница Британии при ООН Барбара Вудвард сказала , что страна планирует расширить перечень санкций против России из-за признания независимости так называемых Л/ДНР.
- Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о блокировании собственности отдельных лиц, связанных с "Л/ДНР", и запрет отдельных операций в ОРДЛО в связи с продолжением усилий России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.
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