Сертификация газопровода "Северный поток-2" будет остановлена, - Шольц

Об этом сообщает SPIEGEL и Deutsche Welle .



"Сегодня я попросил министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен", – сказал Шольц.



Он добавил, что ситуацию нужно оценивать заново после решения РФ по ОРДЛО.



Канцлер уточнил, что решение о санкциях против России Германия примет сегодня. Пока что в ЕС обсудили первый пакет санкций.

Напомним, что Грузия поддержала территориальную целостность Украины и осудила признание Россией "Л/ДНР", а Франция планирует ввести санкции против причастных к принятию такого решения.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли осудила признание Россией "ЛНР" и "ДНР" и сообщила о подготовке экономических санкций Канады против РФ.

Постоянная представительница Британии при ООН Барбара Вудвард сказала , что страна планирует расширить перечень санкций против России из-за признания независимости так называемых Л/ДНР.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о блокировании собственности отдельных лиц, связанных с "Л/ДНР", и запрет отдельных операций в ОРДЛО в связи с продолжением усилий России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины.