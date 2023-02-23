Об этом говорится в материале NYT.

Отмечается, что после оккупации Мариуполя весной 2022 года в ночь на среду 23 февраля там раздались почти десятки взрывов. По сообщениям и видео, также были обстреляны оккупированные Россией районы Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Взяв под контроль Мариуполь весной Москва постепенно превратила город в главный гарнизон, очевидно потому, что считалось, что он находится вне зоны действия мощных предоставленных США ракет в ближайшей украинской крепости, вблизи разрушенного шахтерского городка Угледар", - утверждали журналисты.

Так, местный гауляйтер в Мариуполе утверждал, что все хорошо, и сказал, что российская ПВО сбила два украинских беспилотника, атаковавших город ночью.

"Это не первый раз, когда сообщалось о взрывах глубоко в тылу врага во время войны, но в среду возникли вопросы о случившемся. В прошлом украинцы использовали для войны с оккупантами беспилотники, спецоператоров, работавших в тылу врага, и широкую сеть лояльных к Киеву партизан", - добавили в NYT.

Журналисты резюмировали, что Украина нашла способ ударить глубоко в тыл врага, даже после предупреждений, что Москва, похоже, готова развязать новый шквал атак.