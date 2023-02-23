Серия взрывов в Мариуполе подтверждает, что Украина нашла способ бить по тылу россиян, - NYT
Журналисты The New York Times указали, что недавние взрывы во временно оккупированном Мариуполе подтвердили способность Украины избивать по тылу российской армии
Об этом говорится в материале NYT.
Отмечается, что после оккупации Мариуполя весной 2022 года в ночь на среду 23 февраля там раздались почти десятки взрывов. По сообщениям и видео, также были обстреляны оккупированные Россией районы Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
"Взяв под контроль Мариуполь весной Москва постепенно превратила город в главный гарнизон, очевидно потому, что считалось, что он находится вне зоны действия мощных предоставленных США ракет в ближайшей украинской крепости, вблизи разрушенного шахтерского городка Угледар", - утверждали журналисты.
Так, местный гауляйтер в Мариуполе утверждал, что все хорошо, и сказал, что российская ПВО сбила два украинских беспилотника, атаковавших город ночью.
"Это не первый раз, когда сообщалось о взрывах глубоко в тылу врага во время войны, но в среду возникли вопросы о случившемся. В прошлом украинцы использовали для войны с оккупантами беспилотники, спецоператоров, работавших в тылу врага, и широкую сеть лояльных к Киеву партизан", - добавили в NYT.
Журналисты резюмировали, что Украина нашла способ ударить глубоко в тыл врага, даже после предупреждений, что Москва, похоже, готова развязать новый шквал атак.
- Напомним, ранее сообщалось, что вечером 21 февраля в Мариуполе раздалось 11 взрывов: горсовет подтвердил уничтожение состава БК оккупантов.
- Днем 22 февраля в городе во второй раз за сутки прозвучала серия взрывов, работала враждебная ПВО, также подтвердили попадание во вражеский состав. Уже вечером в горсовете проинформировали , что в городе прозвучало еще минимум два взрыва.
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