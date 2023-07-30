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Обзор

Серия "хлопка" в РФ и на временно оккупированных территориях: где взрывалось у врага в течение недели

Юрий Мартынович
30 июля, 2023 воскресенье
14:13
Война с Россией

На этой неделе в столице России было несколько беспокойных ночей из-за атаки беспилотников, также проблемы с "хлопком" имели оккупационные власти временно оккупированного Крыма

Больше о хлопке в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Эспрессо.

"Москва никогда не спит" – три удара в неделю

У центрі Москви знову гучно

Фото: Getty Images

Эта неделя принесла столице России очередную серию "хлопка" из-за работы неизвестных беспилотников. По словам российских чиновников, это все украинские летательные аппараты. В Киеве же традиционно не подтверждают, но и не отрицают своего участия.

  • Ночью в понедельник 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. Несколько беспилотников атаковали город. Взрывы раздались недалеко от здания минобороны. Никто не пострадал, но несколько зданий получили повреждения. Подробнее читайте по ссылке .
  • Еще одна атака произошла в ночь с 27 на 28 июля, когда столицу РФ атаковал БПЛА. Тогда о разрушении не сообщалось, потому что он якобы был сбит силами минобороны России. Больше по ссылке .
  • Третья атака произошла в ночь с 29 на 30 июля. Она принесла разрушение в деловом центре "Москва-Сити", пострадал охранник здания. Российскими властями сообщалось о сбитии трех беспилотников, один на окраине города, два других были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и врезались в офисный комплекс. В результате нападения, ненадолго был закрыт международный аэропорт Москвы. Несмотря на заявления российских властей об "сбитии" всех воздушных целей, атака по Москве утром 30 июля демонстрирует, что спокойно на территории России уже не будет, даже в глубинке, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Подробнее об этой атаке читайте по ссылке .

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Хлопок в Крыму является признаком подготовки к освобождению полуострова

Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.

Фото: Reuters

Неспокойно в течение недели было и во временно оккупированном Крыму. Серия взрывов совпадала по времени с нападениями беспилотников на Москву. Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых считает, что постоянные удары по Крыму являются признаком подготовки ВСУ к военным операциям по деоккупации полуострова.

  • В понедельник утром 24 июля во временно оккупированном Крыму местные слышали мощные взрывы. Украинские беспилотники поразили состав ДК в Джанкойском районе. По словам главы оккупационных властей полуострова Сергея Аксенова, силами ПВО якобы были сбиты 11 украинских беспилотников. Однако по данным минобороны РФ, якобы были сбиты 17 беспилотников. По информации телеграмм-каналов, по составу БК у поселка Свободный ударили три ракеты, а не БПЛА, после чего начался пожар. Больше деталей по ссылке .
  • В пятницу, 28 июля, в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов оккупантов. В ГУР сообщают о диверсии. Свидетели слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов. Также, по данным ГУР, на место происшествия проехали несколько машин скорой помощи и полиции. Подробнее по ссылке.
  • Утром субботы, 29 июля, Силы обороны Украины нанесли успешный удар по Чонгарскому мосту. По словам оккупантов, атака якобы была совершена ракетами Storm Shadow и все 12 ракет были уничтожены, а их обломки лишь частично повредили "будку обходчика и контактную линию". Подробнее об этом инциденте по ссылке .

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  • Ночью 30 июля произошла еще более масштабная атака беспилотников в Крым. Министерство обороны России заявило, что украинские силы якобы совершили атаку по объектам на территории временно оккупированного Крыма, использовав 25 БПЛА. Вроде бы 16 украинских БПЛА уничтожили огнем ПВО, а еще 9 - средствами радиоэлектронной борьбы. Больше деталей по ссылке .

Читайте также: Резников заявил, что атаки на Крым и Крымский мост будут продолжаться и дальше

Пылала нефтебаза вблизи Донецка

Фото: соцсети

Хлопок был также и на других временно оккупированных территориях Украины. В частности, в ночь на 28 июля в оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы, после чего возник пожар на нефтебазе, расположенной в нескольких десятках километров от Донецка. В результате взрыва и пожара якобы никто не пострадал.

"Хлопок" цветет - снаряды "тают" где-то в тылу. Россияне испытывают существенный "снарядный голод" на левобережье. Уже нет места, откуда врагу подтянуть ресурсы. Огневой контроль над логистическими маршрутами - это тоже существенное препятствие для того, чтобы быстро подтянуть для себя утраченные боеприпасы", - рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк, комментируя серию "хлопка" на этой неделе.

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