Сериалы против музеев: бюджет-2024
Сюда же можно добавить библиотеки, архивы и заповедники
Это те учреждения, где хранятся материалы, являющиеся источниками нашей государственности. Враг всегда нацелен не только на физическое уничтожение. Он уничтожает культурный пласт.
Поэтому Министерство культуры и информационной политики Украины не просто так подчеркивает, что культура – это один из элементов национальной безопасности. Так и есть. 100%. В совете даже есть соответствующая законодательная инициатива – внесение изменений в ЗУ "О нацбезопасности" по сохранению культурного наследия.
Как это ни печально, одна из тех сфер, из которой урезают едва ли не в первую очередь, когда нужны деньги - это культура. Да, культура – это всегда об издержках. Немногие музеи или заповедники будут самоокупаемыми.
Перед полномасштабной войной мы не позаботились о том, чтобы вывезти особо ценные экспонаты... Но есть те, которые, к счастью, уцелели и сохранились. И вот это потерять или пренебречь точно не можем.
Сейчас очень важно понимать, что если в бюджете на 2024 год есть средства на такие вещи, как "Единый марафон", то почему настолько проседает культура? Вопросов по приоритетам расходов на оборонку - нет. Но есть точно те расходы, которые не являются обязательными.
Об авторе. Ирина Федоров, журналистка и преподавательница
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