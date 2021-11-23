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Сериал "Зов ада" сместил "Игру в кальмара" с первого места по популярности на Netflix

23 ноября, 2021 вторник
14:10
Культура

Южнокорейский драматический сериал от Netflix под названием "Зов ада" (Hellbound, - ориг. название) возглавил мировой чарт платформы в течение дня после выхода - быстрее, чем "Игра в кальмара", который стал самым популярным шоу на сервисе за 8 дней

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно данным аналитического портала FlixPatrol, "Зов ада" стал самым популярным телесериалом Netflix 20 ноября. Он возглавил стриминговые рейтинги в более чем 80 странах в течение 24 часов после дебюта шоу.

По состоянию на 23 ноября, "Зов ада" возглавляет рейтинг Netflix в 90 странах мира.

"Зов ада" - это история о команде демонов. Они охотятся на грешников, к которым посетила "небожитель" и назвал дату и время их смерти. "Гигантские мохнатые создания сжигают своих жертв и отправляют их в ад, что влечет за собой вспышку общественной истерии и религиозного фанатизма", - пишет The Guardian.

Показ пилотной серии шоу режиссера Йен Сан Хо состоялся на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2021 года.

Сериал "Игра в кальмара", премьера которого состоялась 19 сентября, занимал первую строчку по популярности на Netflix 46 дней подряд.

  • Напомним, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" за месяц показов принес стриминговому сервису Netflix $891,1 млн.

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