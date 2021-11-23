Сериал "Зов ада" сместил "Игру в кальмара" с первого места по популярности на Netflix

Об этом сообщает The Guardian.



Согласно данным аналитического портала FlixPatrol, "Зов ада" стал самым популярным телесериалом Netflix 20 ноября. Он возглавил стриминговые рейтинги в более чем 80 странах в течение 24 часов после дебюта шоу.



По состоянию на 23 ноября, "Зов ада" возглавляет рейтинг Netflix в 90 странах мира.



"Зов ада" - это история о команде демонов. Они охотятся на грешников, к которым посетила "небожитель" и назвал дату и время их смерти. "Гигантские мохнатые создания сжигают своих жертв и отправляют их в ад, что влечет за собой вспышку общественной истерии и религиозного фанатизма", - пишет The Guardian.



Показ пилотной серии шоу режиссера Йен Сан Хо состоялся на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2021 года.



Сериал "Игра в кальмара", премьера которого состоялась 19 сентября, занимал первую строчку по популярности на Netflix 46 дней подряд.

Напомним, южнокорейский сериал "Игра в кальмара" за месяц показов принес стриминговому сервису Netflix $891,1 млн.