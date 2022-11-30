Сериал "Венздей" побил рекорд просмотров на Netflix
Просмотры сериала "Венздей" за неделю составили более 340 млн часов, что стало рекордом на Netflix среди англоязычных сериалов
Об этом Netflix сообщает в twitter .
В общем, количество просмотров "Венздей" за неделю в часах составило 341,2 млн. Сериал возглавил топы 83 стран мира и побил предыдущий рекорд, принадлежавший 4-му сезону "Странных чудес" и составлявший 335 млн часов.
"Венздей" – американский сериал в жанре ужасов, посвященный Венздей Адамсу из известного киносемейства Адамсов. Главную роль играет Дженна Ортега, режиссером фильма выступил Тим Бертон.
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