Сериал "Венздей" побил рекорд просмотров на Netflix

Об этом Netflix сообщает в twitter .

В общем, количество просмотров "Венздей" за неделю в часах составило 341,2 млн. Сериал возглавил топы 83 стран мира и побил предыдущий рекорд, принадлежавший 4-му сезону "Странных чудес" и составлявший 335 млн часов.

"Венздей" – американский сериал в жанре ужасов, посвященный Венздей Адамсу из известного киносемейства Адамсов. Главную роль играет Дженна Ортега, режиссером фильма выступил Тим Бертон.

20 октября Украина наградила американский провайдер медийных услуг Netflix "Отличие мира" за поддержку и помощь нашей стране во время российской войны.

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