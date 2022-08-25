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Сериал "Дом драконов" подвергли критике за отсутствие предупреждений о сцене родов

25 августа, 2022 четверг
21:08
Культура

Сцену родов в первой серии "Дома драконов" раскритиковали из-за отсутствия предупреждений об откровенных кадрах

Об этом информирует BBC.

"Дом Дракона" перенял традицию эротических сцен и жестокости у сериала "Игра престолов".

Король Визерис в исполнении актера Пэдди Консидайна приказывает сделать кесарево сечение своей жене Эмми Аррен, которую играет Сиан Брук, пока она находится в сознании, что убивает и ее, и ребенка.

"Режиссер Мигель Сапочник, обсуждая эту сцену. сказал, что его команда опросила "как можно больше женщин", не была ли сцена родов слишком жестокой, прежде чем они решили оставить ее", - говорится в сообщении.

ВВС пишет, что благотворительные организации и некоторые зрители считают, что на экране должно появиться предупреждение о шокирующей сцене.

"Ежедневно в Великобритании умирает 13 младенцев, и эта ситуация оказывает непосредственное влияние на огромное сообщество людей", - говорит директор благотворительной организации Sands Джен Коутс.

Обычно Коутс рассылает в социальных сетях предупреждения о подобных сценах, благодаря чему люди сами могут принимать решение смотреть ли определенные сцены.

"Автор сайта, содержащего предупреждение о возможных триггерах, Джон Уиппл говорит, что у него на форуме были предупреждения о сцене в сериале "Дом Дракона". Ведь у каждого есть что-то в прошлом, что он не хочет переживать заново, и наличие предварительных знаний перед фильм дает пользователям контроль над тем, как они могут воспринять увиденное", - пишут в ведомстве.

Джон Уиппл считает, что стриминговые сервисы должны попытаться адаптировать предупреждения о возможных триггерах для каждого пользователя, возможно даже рекомендуя, что смотреть, а что нет.

"Если зрителю рекомендуется "на всякий случай" не смотреть сцены, которые могут шокировать, то как он поймет суть всего произведения в целом, неотъемлемой частью которого они являются? В результате, как можно логично предположить, режиссеры просто перестанут снимать такие сцены, подвергнув себя добровольной цензуре", - добавили в BBC.

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