Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено исполнение обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины на Звягинцева Сергея Борисовича", – написал он.

Ранее Сергей Звягинцев был заместителем председателя Гостаможслужбы.

Тарас Мельничук также сообщил о других кадровых решениях правительства. В частности, подтвердил увольнение первого заместителя председателя Гостаможслужбы Александра Щуцкого. А также проинформировал об отстранении от исполнения полномочий по должности и возбуждение дисциплинарного производства относительно заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского.

Как отмечается на сайте ГТСУ, Сергей Звягинцев имеет три высших образования в сферах экономики и права, в частности получил квалификацию магистра международного менеджмента.

С 2001 по 2015 год работал в Минэкономики Украины. С 2001 по 2003 год – ведущим специалистом, с 2003 г. – на руководящих должностях начальника отдела организационного обеспечения развития внешнеэкономической политики, начальника отдела по развитию рынка услуг во внешней торговле, директора департамента государственной политики в сфере внешней торговли и т.д.

Имеет опыт работы в сфере предпринимательской деятельности.

С апреля 2017 по январь 2020 года занимал должность директора Департамента регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития и торговли Украины.

С января 2020 г. возглавлял департамент государственного надзора и контроля безопасности на морском и речном транспорте Государственной службы морского и речного транспорта Украины. С февраля 2020 года исполнял обязанности главы этого ведомства, а с июля 2020 года занимал должность председателя.

Общий стаж работы – более 17 лет.

Сегодня, 1 февраля, Кабмин уволил руководство Государственной таможни

Ранее глава фракции партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что все руководство Государственной таможенной службы будет уволено.

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