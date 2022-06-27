Сергей Жадан стал лауреатом Премии мира от немецких книжников

Об этом говорится на сайте премии

Союз немецких книжников определился с лауреатом основанной еще в 1949 году Премии мира, которую ежегодно присуждают по случаю проведения Франкфуртской книжной ярмарки. Им избран за свое выдающееся художественное наследие, а также за гражданский украинский писатель и музыкант Сергей Жадан.

Спасибо немецким книгоиздателям и книгораспространителям за нынешнюю Премию Мира, - написал Сергей Жадан на своей официальной странице в сети Facebook. - Очень важно, что в немецком информационном пространстве присутствует Украина. Важно, что осенью на Франкфуртской книжной ярмарке, где эта премия вручается "Украина будет предметом обсуждения. Мы нуждаемся в оружии, но в информационной поддержке мы нуждаемся так же. Мы должны победить в этой войне, мы должны защитить свое будущее. Поэтому сейчас каждое проявление поддержки украинской культуры работает на нашу победу. Огромная благодарность всем за солидарность!"

Сумма почетного знака отличия, как подает Википедия, составляет 25 000 евро.

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