Сергей Жадан получил Премию Свободы от фонда Франко Ширрмахера

Об этом сам украинский писатель сообщил в фейсбуке.



По предварительным данным, сегодня Сергей Жадан получил Премию Свободы от фонда Франка Ширрмахера, издателя национальной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Премия свободы в этом году вручается впервые, вместе с традиционной премией фонда. Спасибо организаторам за этот жест поддержки Украины - для нас сегодня внимание и поддержка мира действительно очень важны", - прокомментировал Жадан.



В частности, денежная составляющая премии составила 10 000 швейцарских франков. Все средства писатель отдаст на волонтерские нужды.



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