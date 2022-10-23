Сергей Жадан получил Премию мира от немецких книжников
Лауреатом Премии мира 2022 года от Немецкой ассоциации издателей и книгораспространителей стал Сергей Жадан
Об этом у себя в facebook сообщила директор музейного комплекса "Мистецький арсенал" Олеся Островская.
"Жадан получил Премию мира Немецкого книгоиздательства. Перед ним эту премию получали Мартин Бубер, Герман Гессе, Карл Ясперс, Януш Корчак, Лешек Колаковский, Астрид Линдрен, Сюзан Зонтаг, Орхан Памук, Маргарет Этвуд", - говорится в сообщении.
- Ранее, 2 октября, стало известно, что в немецком издательстве Suhrkamp Verlag вышла новая книга Сергея Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харьковом: Новости о переживаниях войны").
- Права на перевод романа "Интернат" Жадана было продано на 26 языков.
- 20 октября украинский писатель Сергей Жадан получил польскую премию Серхио де Молла за вклад в борьбу за права человека.
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