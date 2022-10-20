Сергей Жадан получил польскую премию за вклад в борьбу за права человека
Украинский писатель Сергей Жадан получил польскую премию Серхио де Молла за вклад в борьбу за права человека
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики в своем телеграмме .
Писатель отметил, что денежную награду, составляющую 10 тысяч злотых, он инвестирует в оборону Харькова. Эту премию вручают за весомый вклад в борьбу за права человека, и сам Жадан отметил, что сейчас это жизненно важный вопрос для украинцев
"Думаю, для Украины это сегодня вопросы неотложные и жизненно важные - российские оккупанты лишили тысячи наших соотечественников элементарных прав и свобод. Собственно, эта война и ведется нами за наши права, в частности - за право оставаться собой", - сказал Сергей Жадан.
Премия названа в честь бразильского дипломата Серхио Виэйра де Молла, более 34 лет работавшего в ООН. Он погиб при взрыве в здании ООН в Багдаде 19 августа 2003 года.
- Права на перевод романа "Интернат" Жадана было продано на 26 языков.
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