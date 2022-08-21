Об этом сообщил Сергей Жадан в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, украинский писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан получил медаль "Люблин – героям" от городского головы Люблина (Польша) Кшиштофа Жука .

"Сердечно благодарю город Люблин за эту награду - медаль "Люблин - героям". С радостью передам ее в музей нашей Победы. Поскольку настоящими героями этой войны являются все украинцы. Спасибо друзьям-полякам за поддержку и солидарность. Сегодня это действительно бесценно. Слава Украине!", - пишет Жадан. Также на своей странице писатель сообщил, что во время благотворительных чтений в Люблине собрано более 5 тысяч евро от неравнодушных горожан.

"И еще - мы с вами собрали сегодня более €5 тыс. А в целом, говоря сухим языком бухгалтерии, если докинуть чуть больше €4 тыс. в Варшаве и чуть больше €2 тыс. в Кракове, вместе за эти выступления в Польше выйдет под €12 тыс. А если к этому добавить 400 тыс. грн с киевских выступлений, то получится, что мы с вами за неделю собрали под 1 млн грн. И кто после этого не верит в украинскую поэзию?", - отметил Жадан.

Трое украинцев – писатель Сергей Жадан основатель сети Eleos-Ukraine, военный капеллан Сергей Дмитриев и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – стали лауреатами награды Форума диалога и сотрудничества Польша – Литва имени Ежи Гедройца.

В этом году Жадан стал лауреатом Премии мира от немецких книжников, а также немецкой премии имени Анны Арендт "за политическое мышление".

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