Сергей Жадан, Дмитрий Кулеба и Сергей Дмитриев получили Премию имени Гедройца

Об этом сообщили на своих страницах поэт, музыкант и писатель Сергей Жадан и капеллан Сергей Дмитриев .

Награду лауреатам вручили в королевском замке в столице Польши в Варшаве.

Сергей Жадан отметил, что получение этой премии "стало прекрасной возможностью поблагодарить всех тех поляков и литовцев - политиков, журналистов, активистов, волонтеров, тысяч граждан этих стран - которые с начала полномасштабного российского вторжения поддерживают Украину, помогают украинцам, воспринимают наши боли, трагедии, веру и уверенность как свои собственные".

"История делает иногда очень причудливые шаги, ее маршруты иногда сложно просчитать, однако в моменты наиболее значимые, наиболее решающие, история обычно просвечивает внутренней логикой. Так и в ситуации с этой войной все стало на свои места, стало очевидно, кто действительно хорош и отважным соседом, народом, исполненным достоинства и уважения к другому, а кто является мертвенным геополитическим извилином, начиненным комплексами, расстройствами и сквозным глубоко укорененным шовинистическим безумием", - добавил Жадан.

Писатель подчеркнул, что сейчас все награды и жесты солидарности, прежде всего, являются проявлением поддержки украинцев, которые борются за свою свободу.

Сергей Дмитриев в своем выступлении поблагодарил от имени украинцев всех, кто помогает украинцам в их борьбе против оккупантов.

"Сейчас любят говорить, что между поляками и украинцами никогда не было таких добрых отношений. Давайте это сохраним! Не позволим никому и ничему это упустить. Пусть между нами навсегда останется это взаимное уважение, эмпатия, признательность. я получил, Ежи Гедройц, где-то в другом мире тоже этого очень хочет.

Слава Польши. Слава Литве! Слава Украине!» – сказал Дмитриев.

В этом году Жадан стал лауреатом Премии мира от немецких книжников, а также немецкой премии имени Анны Арендт "за политическое мышление".

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