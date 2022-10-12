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Сергей Притула отправил Илону Маску учебник по истории Украины

12 октября, 2022 среда
15:30
Мир

Волонтер Сергей Притула отправил американскому предпринимателю Илону Маску учебник по истории Украины авторства Романа Пиняжка

Об этом он сообщил в твиттере.

"Надеюсь, это поможет вам понять, почему капитуляция перед российской империей зла не вариант для украинцев!", - добавил Сергей Притула.

Остальные собранные $63 100 потратят на радиостанции Motorola R7 для Вооруженных Сил.

Известно, что 2 октября Притула объявил сбор денег на учебник истории для Илона Маска. За сутки удалось собрать 2,3 миллиона гривен.

  • Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
  • Позже Маск после серии провокационных твитов по условиям для установления мира между Украиной и РФ заявил , что он все еще на стороне нашего государства.
  • 6 октября Илон Маск отметил , что некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство, и добавил карту электоральных предпочтений за 2012 год.

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История Украины
Илон Маск
Сергей Притула
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