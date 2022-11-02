Сергей Притула объявил, на что его фонд открыл мегазбор
"Фонд Притулы" открыл сбор 200 млн грн на гусеничную технику, необходимую для зимних условий, и за 3 часа уже собрал более 33 млн грн
Об этом Сергей Притула сообщил у себя в Instagram.
Как отметил общественный деятель и телеведущий, украинской армии уже совсем скоро понадобится гусеничная техника.
"Дожди и скоро уже снега будут в Украине. Это значит, что нашим военным будет крайне, до зарезу необходима именно гусеничная техника. Потому что на колесной далеко не уедешь в прямом и переносном смысле. Это значит, что все, что есть бронированное и на гусеницах, должно быть у нас", - отметил Притула.
Он показал британские Spartan и отметил, что машины "в очень хорошей кондиции".
"Давайте для нашей родной армии купим очень много бронированной техники", - призвал руководитель "Фонда Притулы".
Он добавил, что за 7 дней нужно собрать 200 млн грн.
"Мы будем собирать на 50 британских бронетранспортеров "Spartan". Сбор продлится 2-8 ноября. Наша цель – собрать 200 млн грн и выкупить всю партию. И эта партия очень быстро окажется в Украине и поможет нашему войску шаг за шагом отвоевывать украинскую землю", – подытожил Притула.
- 10 октября телеведущий Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV и всего за 7 часов украинцы задонатили почти 206 млн грн.
- За сутки на счет Сергея Притулы украинцы сбросили 352 млн грн , часть пойдет на 50 дронов-камикадзе с наземными станциями
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