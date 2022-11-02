Сергей Притула объявил, на что его фонд открыл мегазбор

Об этом Сергей Притула сообщил у себя в Instagram.

Как отметил общественный деятель и телеведущий, украинской армии уже совсем скоро понадобится гусеничная техника.

"Дожди и скоро уже снега будут в Украине. Это значит, что нашим военным будет крайне, до зарезу необходима именно гусеничная техника. Потому что на колесной далеко не уедешь в прямом и переносном смысле. Это значит, что все, что есть бронированное и на гусеницах, должно быть у нас", - отметил Притула.

Он показал британские Spartan и отметил, что машины "в очень хорошей кондиции".

"Давайте для нашей родной армии купим очень много бронированной техники", - призвал руководитель "Фонда Притулы".

Он добавил, что за 7 дней нужно собрать 200 млн грн.

"Мы будем собирать на 50 британских бронетранспортеров "Spartan". Сбор продлится 2-8 ноября. Наша цель – собрать 200 млн грн и выкупить всю партию. И эта партия очень быстро окажется в Украине и поможет нашему войску шаг за шагом отвоевывать украинскую землю", – подытожил Притула.