Сергей Поярков перенес неотложную операцию на сердце

Сейчас его уже перевели в палату интенсивной терапии, передает Еспресо.TV .



Об этом Поярков сам рассказал в новом видео на своем YouTube-канале, опубликованном 4 сентября 2021 года.



По словам художника, он три дня находился в реанимации.



"Три с половиной дня крайне полезных и насыщенных - под общим наркозом и седативными веществами - в отделении реанимации. Я наконец перешел в палату интенсивной терапии", - говорит на видео Сергей Поярков.



По словам друзей художника, Мирослава Гая и Романа Давиденко , Сергей перенес тяжелую, сложную и неотложную операцию на сердце.



Они просят поддержать его, написав сюда , или в комментарии к видео.

Сергей Поярков был активным участником Революции Достоинства.

Постоянно помогает воинам АТО-ООС.

По словам Мирослава Гая, на счету Пояркова помощь в ремонте военного госпиталя в Северодонецке, ремонт детского сада в прифронтовом Гранитном ,ремонте штаба 501-го батальона морпехов и многое другое.





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