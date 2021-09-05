Сергей Поярков перенес неотложную операцию на сердце
Украинскому художнику, общественному деятелю и блогеру Сергею Пояркова сделали срочную операцию на сердце
Сейчас его уже перевели в палату интенсивной терапии, передает Еспресо.TV .
Об этом Поярков сам рассказал в новом видео на своем YouTube-канале, опубликованном 4 сентября 2021 года.
По словам художника, он три дня находился в реанимации.
"Три с половиной дня крайне полезных и насыщенных - под общим наркозом и седативными веществами - в отделении реанимации. Я наконец перешел в палату интенсивной терапии", - говорит на видео Сергей Поярков.
По словам друзей художника, Мирослава Гая и Романа Давиденко , Сергей перенес тяжелую, сложную и неотложную операцию на сердце.
Они просят поддержать его, написав сюда , или в комментарии к видео.
- Сергей Поярков был активным участником Революции Достоинства.
- Постоянно помогает воинам АТО-ООС.
- По словам Мирослава Гая, на счету Пояркова помощь в ремонте военного госпиталя в Северодонецке, ремонт детского сада в прифронтовом Гранитном ,ремонте штаба 501-го батальона морпехов и многое другое.
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