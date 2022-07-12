Сергей Михалок и Ляпис Трубецкой спели "Воинов света" на украинском языке в переводе Жадана
Музыкант Сергей Михалок и группа Ляпис Трубецкой перепели знаменитую песню "Воины света" на украинском языке
Видеоклип на украинскую версию песни музыканты обнародовали на Youtube-канале ЛЯПИС 98.
На украинский язык песню перевел писатель и поэт Сергей Жадан, сообщив об этом в Facebook.
"Всегда говорил, что у Сергея отличный украинский) Перевел Ляписам "Воинов света". Все хорошо должно звучать на украинском", - написал Жадан.
Песня "Воины света" приобрела популярность в Украине в 2014 году. В конце марта 2014 года украинские моряки с тральщика "Черкассы" в Крыму спели эту песню перед началом российского штурма.
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