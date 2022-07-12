Видеоклип на украинскую версию песни музыканты обнародовали на Youtube-канале ЛЯПИС 98.

На украинский язык песню перевел писатель и поэт Сергей Жадан, сообщив об этом в Facebook.

"Всегда говорил, что у Сергея отличный украинский) Перевел Ляписам "Воинов света". Все хорошо должно звучать на украинском", - написал Жадан.

Песня "Воины света" приобрела популярность в Украине в 2014 году. В конце марта 2014 года украинские моряки с тральщика "Черкассы" в Крыму спели эту песню перед началом российского штурма.

Ранее, 9 июля, британская рок-группа Coldplay исполнила украинскую песню "Океана Эльзы" во время концерта в Варшаве.

Фронтмен группы "Пирятин" Иван Семесюк высказал мнение , что, несмотря на полномасштабную войну с РФ, "чтобы в Украине прекратил раздаваться российский кальян-рэп из авто, нужно еще три войны".