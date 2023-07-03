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Сергей Алексеев заявил о политической расправе из-за защиты Кличко и Атрошенко, а также депутатов "Евросолидарности"

3 июля, 2023 понедельник
12:48
Новости

Он считает, что власти организовали очередное уголовное преследование оппозиции

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Сергей Алексеев в комментарии журналистам перед заседанием суда по избранию меры пресечения, пишет сайт партии "ЕС".

"Это – действительно расправа над оппозицией. У нас на 27 народных депутатов нашей фракции где-то 100 уголовных производств. Извините, это ненормально", – сказал он.

"Адвокаты юридической фирмы, которую я учредил, защищают депутатов "Европейской Солидарности" – в частности, Софию Федину, Артура Герасимова. Также они были защитниками городского головы Чернигова Владислава Атрошенко", – напомнил Алексеев.

Народный депутат также отметил, что был основным докладчиком по поводу полномочий городского головы Киева Кличко. "Я был докладчиком в Конституционном Суде по конституционному представлению, основным докладчиком относительно полномочий мэра Киева. Что мэр, избранный народом, является главой КГГА. Более того, я был автором альтернативного законопроекта, где все полномочия переходят к мэру. Мы понимаем, что все из-за этого происходит", – добавил Алексеев.

"Если бы был хоть какой-то материал, то обвиняли бы во взятии взятки. А поскольку нет ни одного материала, то обвиняют в мошенничестве. Это смешное обвинение", – отмечает Алексеев.

Он сообщил, что силовики использовали для провокации лицо, находящееся фактически в заложниках власти из-за угрозы экстрадиции в Германию. "В обмен на то, чтобы не экстрадировать в Германию, а ему там грозит 15 лет лишения свободы, он, к сожалению, согласился на такой грязный заказ", – отметил народный депутат.

Сергей Алексеев отметил, что подсудность дела сомнительна, поэтому адвокаты будут работать на обеспечение оправдательного приговора или закрытие дела. "Что касается подсудности, то она более чем сомнительна, мы об этом тоже будем говорить и идти пошагово. Мы будем бороться за справедливость до конца, пока все это не закончится либо оправдательным приговором, либо закрытием уголовного дела, потому что там дела нет", - резюмировал он.

Офис генпрокурора сообщил депутату от партии "Европейская Солидарность" Алексееву о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ему может грозить от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время по месту жительства подозреваемого работают правоохранители.

По данным следствия, депутат путём обмана завладел деньгами гражданина Германии. Речь идет о 50 тысячах долларов (1,8 миллиона гривен). Он якобы обещал иностранцу способствовать избеганию экстрадиции, для этого "гарантировал" использовать собственные связи в суде.

Правоохранители зафиксировали, как Алексеев получил 30 тысяч долларов. А перед этим, как отмечают в ОГП, он получил еще 20 тысяч долларов

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