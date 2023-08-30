"Серьезный прецедент": глава МВД прокомментировал применение оружия против нарушителя в Днепре

Об этом он написал в Telegram .

"Смерть – это всегда горе. Но в происшествии в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы", - заявил Клименко.

"Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских", - добавил он.

По его словам, "эта ситуация – серьезный прецедент", учитывая военное положение, во время которого правоохранители обеспечивают безопасность граждан.

"Если отдельные граждане будут жить в анархии и сочтут себя выше закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена", - написал Клименко.

Предыстория

ГБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие, в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил, что поддерживает патрульных полицейских.

"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению Закона. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, которая находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.