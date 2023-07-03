Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Экс-главный инженер Чернобыльской АЭС дал комментарий по поводу последствий, которые могут произойти в результате опасных действий российских войск на ЗАЭС.

"Я убежден, что за ситуацией следят все страны, не только соседи Украины. Современная аппаратура позволяет улавливать минимальные отклонения от нормы, все будут это знать и видеть. Серьезных выбросов не будет, однако готовиться должны все. Отмечу, что я не ожидаю серьезных последствий. Чувственнее может быть сброс части радиационной активности по руслу Днепра, но там также больших объемов не будет", - сказал бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины.

Николай Штейнберг отметил, что нужно всем наблюдать за ситуацией на ЗАЭС и готовиться.

"Есть две принципиальные вещи, которые нужно понимать. Первая – объем выброса радиоактивных продуктов и какие именно эти радиационные продукты. Из наиболее опасных продуктов во время работы ядерного реактора – выброс йода, которого сейчас на ЗАЭС нет, поэтому бояться не надо. Второе – реакторы холодные, соответственно, и отходы холодные Даже если будут подрывы оккупантами станции, то радиус разлета будет считаться километрами , а не десятками. Кроме того, обстоятельства не будут быстро меняться, если бы они происходили при выбросе горячего газа радиоактивных продуктов. Будет время вывезти людей, в случае необходимости, выявить зоны поражения. Не надо нагнетать панику. Безусловно, проблемы будут, но это не та катастрофа, которая связана с подрывом или разгоном ядерного реактора", - подытожил Штейнберг.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

30 июня ГУР сообщило , что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

3 июля НАЭК "Энергоатом" проинформировал , что в ставке-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, но ситуация стабильная











