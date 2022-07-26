Серьезные намерения США: Соединенные Штаты выделят $100 млн на обучение украинских пилотов

Об этом сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Был принят законопроект американским правительством о выделении 100 млн долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит это говорит о серьезности намерений США. И о том, что мы будем получать авиационную технику ", - сказал спикер.

Кроме этого, он отметил, что сейчас количество переданных самолетов не обнародуется.

"Идут постоянные переговоры, пока решения окончательного у нас нет", - прокомментировал он.

По состоянию на 21 июля Марк Милли сообщил, что решения об обучении украинских пилотов еще нет, но его изучают.

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