Серьезные намерения США: Соединенные Штаты выделят $100 млн на обучение украинских пилотов
В принятом Палатой представителей законопроекте об оборонном бюджете США на 2023 год заложено 100 млн долларов на обучение украинских пилотов, что свидетельствует о серьезности намерений США
Об этом сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина — Укринформ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Был принят законопроект американским правительством о выделении 100 млн долларов на подготовку военных пилотов в 2023 году. Если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, значит это говорит о серьезности намерений США. И о том, что мы будем получать авиационную технику ", - сказал спикер.
Кроме этого, он отметил, что сейчас количество переданных самолетов не обнародуется.
"Идут постоянные переговоры, пока решения окончательного у нас нет", - прокомментировал он.
- По состоянию на 21 июля Марк Милли сообщил, что решения об обучении украинских пилотов еще нет, но его изучают.
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