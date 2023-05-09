Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире Эспрессо.

Он подчеркнул, что F-22 — это легендарный самолет, который США никому не предоставляет, поэтому передача этих летательных аппаратов Эстонии свидетельствует о серьезности намерений и должна служить четким сигналом России, что эскалация не должна произойти.

"То, что перебрасывают такие самолеты, которых больше нигде нет, только в Америке, это серьезные намерения США поддерживать мир, стабильность и порядок на восточном фланге стран НАТО. Швеция и Финляндия уже де-факто в НАТО, и поэтому усиление там является четким сигналом России, что никаких вопросов эскалации возникать не должно. Россия каждый раз намекает на применение какого-то запрещенного вооружения, поэтому союзники НАТО последовательны, четки и целенаправленны, как никогда.Это уже не то время, когда Россия могла запугивать.Все увидели настоящую мощь России, что она может, чем дышит и по возможности доверять ее обещаниям", - сказал спикер.