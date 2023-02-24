Об этом в эфире Еспресо заявил бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак.

"Сегодня произошло очень интересное событие - FATF приостановила членство России. Это организация по борьбе с коррупцией и отмыванием средств. Это очень серьезно, потому что страны, которые выпадают из списка FATF, подпадают под повышенную оценку рисков отмывания средств, спонсирования терроризма, коррупции во всех банках мира. Все банки должны сразу применить протоколы повышенных рисков по отношению к этим странам. Я бы сказал, что ситуация серьезнее, чем отключение от банковской системы SWIFT", - сказал он.