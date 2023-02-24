"Серьезнее, чем отключение SWIFT": бывший военный прокурор Чумак о приостановлении членства РФ в FATF
Россия подвергнется проверкам на риски мировых банков из-за исключения из FATF - международной группы по противодействию отмыванию грязных денег
Об этом в эфире Еспресо заявил бывший военный прокурор Украины Виктор Чумак.
"Сегодня произошло очень интересное событие - FATF приостановила членство России. Это организация по борьбе с коррупцией и отмыванием средств. Это очень серьезно, потому что страны, которые выпадают из списка FATF, подпадают под повышенную оценку рисков отмывания средств, спонсирования терроризма, коррупции во всех банках мира. Все банки должны сразу применить протоколы повышенных рисков по отношению к этим странам. Я бы сказал, что ситуация серьезнее, чем отключение от банковской системы SWIFT", - сказал он.
- 24 февраля международная группа по противодействию отмыванию грязных денег бессрочно приостановила членство России.
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