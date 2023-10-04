"Серьезная военно-политическая провокация": Северная Корея раскритиковала США за то, что ее назвали постоянной угрозой
В КНДР возмутились из-за стратегии противодействия оружию массового уничтожения, которое обнародовало минобороны США. В документе Северную Корею назвали "постоянной угрозой"
Об этом сообщило корейское центральное информационное агентство KCN.
Министерство обороны США недавно обнародовало "Стратегию противодействия оружию массового поражения до 2023 года", в котором назвало Китай и Россию "постоянным вызовом" и "острой угрозой", а КНДР - "постоянной угрозой".
Представитель министерства национальной обороны КНДР 4 октября заявил, что "подобный поступок американских военных является очередной серьезной военно-политической провокацией против независимых суверенных государств".
"Что касается "постоянной угрозы", то это выражение наиболее подходит для США, крупнейшего в мире государства, обладающего оружием массового уничтожения, и единственного преступного государства, которое использовало атомные бомбы, которое назвало КНДР "врагом" и усилило беспрецедентную ядерную угрозу", - отметил он, вспомнив о нынешних совместных военных учениях США с Южной Кореей и отправке в Корейский полуостров стратегической атомной подводной лодки.
Он добавил, что в упомянутой стратегии противодействия оружию массового уничтожения США "обнаружили свое опасное намерение осуществить агрессию, чтобы серьезно нарушить суверенитет и безопасность КНДР и других независимых суверенных государств, угрожая им оружием массового уничтожения, и реализовали свои дикие амбиции для захвата мира". Он подчеркнул, что вооруженные силы КНДР будут противодействовать средне- и долгосрочной угрозе, которую якобы представляют США, стремясь применить оружие массового уничтожения против КНДР.
"Вооруженные силы КНДР будут оставаться верны своей почетной боевой миссии, определенной в верховном законе КНДР согласно единой воле всего корейского народа, и будут противостоять военной стратегии и провокациям империалистических агрессоров США", – сказал он.
- На прошлой неделе Северная Корея приняла поправку к конституции, в которой закрепила свою политику по ядерному оружию. Это произошло после того, как лидер страны заявил о намерении ускорить производство этого оружия для противодействия тому, что он охарактеризовал как провокацию со стороны США. Министерство обороны Южной Кореи раскритиковало этот шаг, заявив, что Пхеньян будет дальше изолирован на международном уровне. А любое использование ядерного оружия Пхеньяном положит конец этому режиму.
- В то же время на днях в КНДР заявили, что сотрудничество с Россией способствует сохранению мира, а НАТО назвали "организатором украинского кризиса"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное