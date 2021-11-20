Серегина принесла Украине первое в истории серебро ЧМ по карате
Украинская каратистка Анита Серегина стала первой представительницей Украины, получившей серебро чемпионата мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
20 ноября в Дубае (ОАЭ) в финале Анита Серегина встречалась с действующей чемпионкой мира и Европы и победительницей Олимпиады-2020 Йованной Прекович из Сербии.В решающей схватке Серегина первой произвела результативное действие, но в итоге уступила со счетом 1:2.
Эта медаль стала наибольшим достижением женской сборной Украины за все время выступлений на чемпионатах мира. До этого самым большим успехом была бронза чемпионата мира-2016, которую завоевала также Серегина. Его на ЧМ-2021 повторили Екатерина Крива и Галина Мельник, также выигравшие бронзовые медали.
Среди мужчин у сборной Украины на ЧМ также есть серебро, которое в 2018 году выигралл Валерий Чоботар.
- Напомним, 20 ноября украинки Екатерина Крива и Галина Мельник выиграли бронзовые медали чемпионата мира по карате в ОАЭ.
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