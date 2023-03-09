Для украинцев Азовсталь стала мрачным, но мощным символом сопротивления, приютив около 2 600 солдат и гражданских лиц в то время как этот объект, похожий на крепость, неделями подвергался российским бомбардировкам. Для Москвы этот огромный объект стал разочарованием, последним упрямым удержанием в городе, который его войска взяли под контроль несколькими неделями ранее.

"Перекройте промплощадку, чтобы даже муха не вылетела", – сказал Путин на государственном телевидении.

Но когда российский президент приказал затянуть петлю вокруг огромного заводского комплекса, небольшая группа собиралась начать тайные переговоры о прекращении осады. В них принимали участие два старейших генерала Путина и украинский законодатель, когда-то служивший советским десантником. Теперь CNN может эксклюзивно раскрыть внутренние детали того, как было заключено соглашение и кто участвовал в секретных переговорах.

Александр Ковалев, народный депутат Украины от Донецкой области и ветеран советско-афганской войны, рассказал CNN, что являлся посредником на ранних стадиях переговоров. Другую сторону представляли два высокопоставленных генерала из российской военной разведки, широко известной как ГРУ: генерал-лейтенант Владимир Алексеев, второй по рангу командир ГРУ, и генерал-майор Александр Зорин, оба родились в Украине.

В последние годы Алексеев был связан с рядом дерзких международных инцидентов. Он был среди четырех офицеров ГРУ, на которых в 2016 году министерство финансов США наложило санкции за широкомасштабную злонамеренную киберактивность, направленную на подрыв демократических процессов в Америке, включая вмешательство в выборы. Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против него в 2019 году за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Англии смертельным нервно-паралитическим веществом.

Между тем, Зорин был посланником Путина в Сирии, играя активную роль в переговорах между режимом президента Башара Асада и оппозицией и повстанческими группировками страны.

Их участие проливает свет на важность, которую Путин придавал решению тупиковой ситуации вокруг Азовстали и захвату Мариуполя, чтобы обеспечить долгожданный сухопутный мост между Крымом и Россией.

Это также иллюстрирует распространенную, но труднодоказуемую версию, что именно Москва управляет войной в Украине, то есть, что российский президент отобрал контроль над жестоким конфликтом у главной внутренней разведки страны, Федеральной службы безопасности (ФСБ), и передал его в руки военных шпионов, ГРУ.

"С лета прошлого года генералы военной разведки взяли на себя более заметную роль, поскольку до Путина дошло, что это уже не "спецоперация", а обычная война", - сказал в интервью CNN Андрей Солдатов, российский журналист-расследователь и эксперт по вопросам разведки, который сейчас находится в изгнании в Лондоне. – К сожалению, это означает, что Путин готовит страну к продолжительной войне".

В течение многих лет Украина была частью портфолио ФСБ; передача контроля над войной ГРУ ознаменовала сейсмическое смещение в отношении Путина к этой службе.

В отчете Центра анализа европейской политики Солдатов и его коллега Ирина Бороган пишут: Путина не поразило, что сверхсекретные планы вторжения ФСБ были получены западными разведками. Российский президент, очевидно, также был недоволен "полным отсутствием обещанных ему народных восстаний русскоязычных".

Подземное убежище в Мариуполе

После вторжения в Украину 24 февраля российские войска в считанные дни ворвались в Мариуполь, а затем месяцами пытались его полностью захватить. Азовсталь быстро стала эпицентром борьбы.

Огромная сеть тоннелей и труб, расположенная на берегу Азовского моря, раскинулась на четырех квадратных милях. Когда-то здесь работали более 10 тысяч человек, а сейчас металлургический комбинат лежит в руинах.

Российские войска обстреливали объект днем и ночью в течение нескольких недель. Последняя битва украинцев становилась все более отчаянной, поскольку запасы пищи и воды уменьшались, а сотни раненых остались без должной медицинской помощи. Многие солдаты и гражданские лица, находившиеся под землей в ужасных условиях, начали сомневаться, что им удастся выбраться из шахты живыми.

Именно в этот момент появился Ковалев.

Офис Ковалева в Киеве расположен в неприметном административном здании в нескольких минутах ходьбы от Верховной Рады Украины. На стене висит большой флаг его благотворительной организации для ветеранов, лозунг которой заимствован из советских воздушно-десантных войск: "Никто кроме нас". У стены стоит чучело волка по имени Друг, замершего с застывшим оскалом.

Депутат представляет избирательный округ Донецкой области на востоке страны, где он проводил кампанию по отмене государственного закона, закрепляющего украинский язык как официальный – важный вопрос для многих русскоязычных людей в этом регионе.

Лояльность Ковалева в прошлом уже попадала под пристальное внимание. В 2014 году его обвинили в том, что он помог бежать членам ныне несуществующего спецподразделения милиции, известного как "Беркут", после того, как они совершили жестокий разгон продемократических протестующих на Евромайдане. Он отрицает свою поддержку "Беркута" и заявил CNN, что помог им бежать, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие в Киеве.

Эта цель была центральной в его работе с самого начала войны.

Ковалев вспоминает, что когда русское наступление на Мариуполь и Азовсталь затянулось, он думал о том, что кто-то должен попытаться остановить это безумие: "Не все люди хотят войны. Многие понимают, что это плохо, и каждый на своем уровне пытается найти лазейку для маленького примирения".

Ковалев сказал, что он использовал контакт ФСБ в Москве – Валентина Крыжановского – в надежде прорвать жестокую осаду. Крыжановский, бывший агент Службы безопасности Украины (СБУ), перешедший на сторону России в 2014 году и присоединившийся к ФСБ, широко рассматривается в Украине как предатель.

Мужчины говорили о гражданских, застрявших на Азовстали. "Там женщины, дети, давайте что-нибудь придумаем", – вспоминает Ковалев.

По словам парламентария, многие другие безуспешно пытались договориться о доступе к комбинату Азовсталь.

"До меня было 11 неудачных миссий, и никто не верил, что туда вообще можно попасть", – сказал он. CNN не может подтвердить его слова.

Он сказал, что рассказал о своих планах офису генерал-майора Кирилла Буданова, руководителя военной разведки Украины. Хотя Буданов сомневался в его шансах, однако, по словам Ковалева, дал ему свое благословение.

В Мариуполе активизировались переговоры

25 апреля Ковалев совершил свою первую с начала полномасштабной войны поездку на оккупированный Россией юг Украины , вооружившись секретными паролями и зашифрованными устройствами связи от Буданова, по его словам, для облегчения прохождения через блокпосты на удерживаемую Россией украинскую территорию и связи с командирами "Азова".

Он был шокирован опустошением, свидетелем которого стал во время этой короткой экскурсии по городу (первой из трех) в сопровождении и задокументировал эту сцену на видео и фото, которыми поделился с CNN. CNN изучила их метаданные или информацию о файлах, которая совпадала со временем и датой поездок Ковалева. Один ролик, снятый из автомобиля, на котором видны почерневшие многоэтажки и разбитые витрины магазинов, был геологически привязан к проспекту Металлургов в Мариуполе с помощью уличных снимков.

"Нас бомбили, нас обстреливали. Мы были в полностью разрушенном городе. Город, который практически стерт с лица земли. Мы были в самом сердце войны", – сказал он.

Для того чтобы даже добраться до завода, нужно было соблюдать режим прекращения огня.

27 апреля Ковалев был запечатлен на фотографии, напоминавшей сцену из шпионского фильма. На снимке он вместе с Крыжановским и генерал-лейтенантом 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа России Андреем Сычевым сидят посреди дороги за небольшим столом.

Ковалев рассказал, что провел целый день с генералом по прозвищу "Дон". Сычев отвечал за руководство штурмом Мариуполя и, по слухам, заменил на этом посту генерал-полковника Александра Журавлева после первых неудачных этапов войны; он также был подвергнут санкциям ЕС за свои военные действия в Украине.

По словам Ковалева, хотя на фото встречи казалось, что все было спокойно, "на самом деле, все взрывалось. Мы делали все, чтобы на Азовстали было тихо".

Гражданское население было приоритетом, их отчаянные мольбы и ухудшение состояния здоровья привлекли внимание всего мира.

Ковалев подчеркнул свою роль в их освобождении, сказав в интервью CNN, что помог убедить "другую сторону в том, что спасение в первую очередь детей, женщин и раненых, будет актом здравого смысла, актом гуманизма".

В начале мая Организация Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали сотни гражданских лиц из Азовстали и других районов портового города в ходе ряда соглашений, которые Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал "сложными". 7 мая вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что "все женщины, дети и пожилые люди" были безопасно вывезены из металлургического комбината.

Но солдаты остались, и русские удары по заводу возобновились.

Ковалев вернулся в Мариуполь и за стол переговоров 9 мая, когда в России отмечают День Победы. В этот раз, по его словам, переговоры с обеих сторон были активнее.

К этому моменту Буданов настаивал на том, чтобы его представители присутствовали на встречах и отправил туда своего первого зама Дмитрия Усова. Россияне решили, что им тоже нужно усилить свою игру.

Ковалев сказал, что не удивился, увидев за столом переговоры российских генералов Алексеева и Зорина. "Этот процесс считался спецоперацией" за пределами войны, – сказал Ковалев. Эти переговоры нуждались в особом подходе.

Христо Грозев из группы онлайн-расследований Bellingcat, годами отслеживающий деятельность российских спецслужб и их операции за рубежом, сказал, что присутствие Алексеева имеет смысл. "Алексеев – человек войны в Украине для ГРУ. Ему полностью доверено все, что касается войны", – сказал он в интервью CNN. CNN показал две фотографии встреч Грозеву и тот подтвердил, что на них изображены Алексеев и Зорин.

По словам Ковалева, Алексеев регулярно делал перерывы в переговорах 9 мая, чтобы позвонить по телефону в Москву. Он имел "прямую спутниковую связь" с российским министерством обороны, как понял Ковалев.

"Алексеев находится очень высоко в пищевой цепочке, – сказал Грозев. – Я думаю, что он может докладывать непосредственно (Николаю) Патрушеву (секретарь Совета безопасности России, – ред.)". Патрушев в свою очередь подчиняется непосредственно Путину.

CNN обратился в министерство обороны России за комментарием по поводу переговоров.

"Момент доверия"

Когда переговоры продвигались дальше, был организован третий визит в Мариуполь, во время которого развернулась одна из самых выдающихся сцен войны – встреча российских генералов, руководивших кровавой войной, с украинскими офицерами, которых Москва изобразила как "неонацистов".

Утром 16 мая Ковалев записал видео, подходя к одной из проходных Азовстали. Зорин и Алексеев видны на подходе к разрушенному заводу. Изуродованные металлические трубы и обломки покрывают землю в идеальный солнечный день.

На видео и изображениях российскую делегацию встречает группа из, по меньшей мере, шести украинских солдат, среди которых подполковник Денис Прокопенко, руководитель батальона "Азов", которого Москва регулярно обвиняет в принадлежности к ультраправому, или "нацистскому", движению в Украине.

"Это те моменты, за которые мы беспокоились, – сказал Ковалев. – Момент доверия. Когда мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза, российская сторона пообещала, что будет цивилизованный выход для наших солдат".

Ковалев рассказал, что когда начались серьезные переговоры, условия были просты: украинские военные прекращают боевые действия, сдают завод и переходят под российскую опеку.

"Это были условия взаимного прекращения огня, цивилизованной сдачи Азовстали, цивилизованных условий для наших военнопленных и обмена", – сказал он.

По словам Ковалева, договоренность была выполнена без проблем. Позже в тот же день наиболее тяжело раненых вынесли с завода на носилках.

Вечером того же дня заместитель министра обороны Украины сообщил, что началась эвакуация украинских военных из Азовстали. Анна Маляр сообщила, что 53 раненых солдат доставили в российскую больницу, а 200 перевели в следственный изолятор в Оленовке на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР).

С Азовстали, но в руки России

На следующий день, 17 мая, около полудня, казалось, бесконечный поток солдат начал свою процессию в плен: худые и бледные, многие на костылях или носилках, другие хромают, а некоторые серьезно искалечены.

Ковалев сказал, что ему было очень неприятно видеть украинских военных в таком состоянии, но это также подчеркнуло необходимость соглашения: "Они нуждались в помощи, и мы сделали все, чтобы эта помощь была им оказана. Видя, как они покидали Азовсталь, я понял, что наши усилия не напрасны".

На видеозаписях видно, как солдаты, и мужчины, и женщины, бросали свои винтовки в кузов пикапа и сразу становились пленными. Затем их увезли в согласованное место в Оленовке. По словам Ковалева, сначала рассматривали и другие места, например, удерживаемую Россией Запорожскую атомную электростанция вблизи Энергодара, но там не хватило места.

Ковалев смог получить доступ к солдатам 18 мая в "ДНР". Там он снял на видео условия их жизни, а также врачей, оказывавших им помощь. Это был последний раз, когда он видел их.

Два месяца спустя, 29 июля, в результате загадочного взрыва в Оленовском следственном изоляторе погибли более 50 военнопленных, в том числе сдавшиеся на Азовстали бойцы. Россия и Украина обменялись обвинениями в смертельном нападении, причем Москва обвинила Киев в использовании американской ракетной установки, известной как HIMARS, для убийства собственных войск. Это был удар, направленный на то, чтобы остановить солдат от обмена информацией.

Украина решительно отрицала эти обвинения, а президент Украины Владимир Зеленский назвал это "преднамеренным военным преступлением со стороны россиян". Расследование CNN показало, что российская версия событий, скорее всего, сфабрикована, и что почти нет шансов на то, чтобы ракета HIMARS повлекла повреждение склада, где содержались пленные.

По словам другого украинского собеседника, участвовавшего вместе с Ковалевым в переговорах, сегодня в лагере в Оленовке остаются около 2 000 бойцов Азовстали. Ковалев говорит, что он все еще работает над тем, чтобы вернуть их домой, возможно, с помощью одного из регулярно происходящих обменов пленными.

"Они нуждаются в помощи, просят о ней через родственников. Мы планируем и делаем все, чтобы добраться до них", – сказал он.

Хотя Ковалев заявил, что быстро передал большую часть переговоров по Азовстали украинским разведчикам, его работа была признана правительством.

В письме к главе украинского парламента, которое Ковалев передал CNN, начальник военной разведки Буданов написал: "Ковалев оказал важную и неоценимую поддержку Главному управлению разведки Министерства обороны Украины".

Депутат, рискуя "собственной жизнью и здоровьем, был единственным, кто сопровождал защитников Мариуполя и Азовстали к местам заключения... что само по себе является большим поступком", - сказал Буданов.

Офис Буданова отказался комментировать запись об участии Ковалева, но Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило, что Дмитрий Усов участвовал в переговорах.

Вернувшись в свой офис в канун годовщины вторжения России в Украину, Ковалев приуменьшил свою причастность.

"Это общий успех, не только мой. Главное в этих переговорах – это сохранение жизни наших бойцов, наших героев. Как сказал наш президент: "Используйте любую возможность, чтобы спасти наших людей".

Этот успех имеет нюансы. Мариуполь находится под российским контролем, и большинство бойцов Азовстали остаются военнопленными, хотя Ковалев сказал, что планируется продолжить переговоры, чтобы попытаться обеспечить их освобождение.

Впрочем, Ковалев надеется, что история Азовстали, запечатлевшаяся в украинской национальной психике своим ужасом и масштабами, показывает, что возможности для переговоров между враждующими сторонами хоть и узки, но все же возможны.

"Коммуникационные мосты работают, не все потеряно в этой жизни, можно оставаться человеком. Даже на войне", – добавил он.

Статья переведена из CNN