"Сердце разрывается": актер Алек Болдуин прокомментировал гибель украинки, которую он застрелил на съемках
Американский актер Алек Болдуин выразил соболезнования в связи с гибелью украинки Галины Гатчинс, умершей от его выстрела на съёмках вестерна "Ржавчина"
Об этом Болдуин написал в Twitter.
"Нет слов, чтобы передать мой шок и уныние по поводу трагического случая, унесшего жизнь Галины Гатчинс, жены, матери и нашей уважаемой коллеги", - написал Болдуин.
Актер отметил, что сотрудничает со следствием и общается с мужем погибшей.
"Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы разобраться как случилось это трагедия. Я общаюсь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и его семье. Сердце разрывается за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - написал Болдуин.
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