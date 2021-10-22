"Сердце разрывается": актер Алек Болдуин прокомментировал гибель украинки, которую он застрелил на съемках

Об этом Болдуин написал в Twitter.



"Нет слов, чтобы передать мой шок и уныние по поводу трагического случая, унесшего жизнь Галины Гатчинс, жены, матери и нашей уважаемой коллеги", - написал Болдуин.



Актер отметил, что сотрудничает со следствием и общается с мужем погибшей.



"Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы разобраться как случилось это трагедия. Я общаюсь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и его семье. Сердце разрывается за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", - написал Болдуин.

Напомним, на ранчо Бонанза-Крик во время съемок вестерна "Ржавчина" 42-летняя Галина Гатчинс получила огнестрельное ранение после выстрела, который сделал Болдуин.

Актер должен был выстрелить холостыми патронами. Женщину госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось. Съемки фильма приостановлено, ведется следствие. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb