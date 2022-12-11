Сербы заблокировали дороги в Косово на фоне возможной этнической розни
10 декабря сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией
Об этом сообщает Euronews.
Для перекрытия движения на границе с Сербией использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника.
В Euronews напоминают: это произошло на фоне роста напряженности, отмечавшейся взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря 2022 года. В частности, говорится, что косовский полицейский-албанец был ранен во время этого инцидента. После этого было принято решение увеличить присутствие полиции в районах, где в большинстве проживают этнические сербы.
По словам журналиста AFP, в субботу, 10 декабря, в нескольких городах на севере Косово с сербским большинством раздались сирены, чтобы начать организованное движение.
Местные СМИ сообщают, что протестующие сербского меньшинства Косово возмущены арестом эксполицейского-серба, подозреваемого в причастности к нападениям на косовскую полицию. Косовские сербы объяснили: блокировкой дорог они хотели остановить перевозку арестованного бывшего полицейского в Приштин, столицу Косово.
- Напомним, 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией прекратила их деятельность.
- 1 августа стало известно, что в Косово было отложено на месяц перерегистрацию документов сербов. Впоследствии на границе Косово и Сербии исчезли все баррикады и возобновилось движение.
- 6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах, на которых пришли к компромиссу.
- 1 сентября стало известно, что Сербия отменила процедуру выдачи своих документов косоварам после договоренностей, достигнутых с Приштиной при посредничестве ЕС.
- 8 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.
- 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности.
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