Сербский тренер "Зари" отказался отвечать на вопрос о России

Об этом сообщает "Трибуна".

На пресс-конференции, посвященной матчу "Заря" - "Славия" (0:2), журналисты спросили тренера луганцев об участии "Црвены Звезды" на турнире в России. Ненад Лалатович является питомцем сербского клуба.

Журналист, задавший вопрос, отметил, что "Заря" сыграла матч в День Независимости. Он спросил, как Лалатович относится к своему родному клубу, буквально месяц назад ездившему на турнир в РФ.

"Для чего ему это комментировать? Это внутреннее дело клуба "Црвена Звезда". Этот вопрос не имеет отношения к сегодняшней игре", - ответили представители "Зари".