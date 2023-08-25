Сербский тренер "Зари" отказался отвечать на вопрос о России
Главный тренер "Зари" Ненад Лалатович отказался комментировать участие сербской "Црвены Звезды" в товарищеском турнире в России
Об этом сообщает "Трибуна".
На пресс-конференции, посвященной матчу "Заря" - "Славия" (0:2), журналисты спросили тренера луганцев об участии "Црвены Звезды" на турнире в России. Ненад Лалатович является питомцем сербского клуба.
Журналист, задавший вопрос, отметил, что "Заря" сыграла матч в День Независимости. Он спросил, как Лалатович относится к своему родному клубу, буквально месяц назад ездившему на турнир в РФ.
"Для чего ему это комментировать? Это внутреннее дело клуба "Црвена Звезда". Этот вопрос не имеет отношения к сегодняшней игре", - ответили представители "Зари".
- "Црвена Звезда" уже не в первый раз поддерживает РФ. В ноябре 2022 года сербский клуб провел в России товарищеский пропагандистский матч с питерским "Зенитом".
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