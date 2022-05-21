Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"На днях пропаганда РФ распространила комментарий Д. Вукадиновича, в котором эксперт заявил, что НАТО "должно понести ответственность за войну" в Украине. Также сербский политолог призывает население своей страны выбрать решительную позицию по украинскому конфликту и осудить введение санкций против России", – говорится в уведомлении.



Известно, что Вукадинович уже больше 8 лет продвигает кремлевскую пропаганду в западном информационном пространстве. Зафиксировано, что он сообщает о важности России для мира, мол, она важнее ЕС, поэтому РФ должна создать собственную "международную коалицию" для борьбы с Западом.

16 мая издание The National Interest опубликовало материал Пола Пилара "Чем может завершиться холодная война с Россией?", в котором псевдоэксперт по разведке США призывает "не унижать" РФ санкциями, ведь это может "угрожать" странам Запада газовой ловушкой.

Ранее СМИ России обвиняли Запад в "попытке вывоза из Украины продовольствия и культурных ценностей" и заявляли о "репрессиях", которые Киев якобы устраивает против "несогласных с режимом".

"США боятся предоставлять Киеву тяжелое оружие", а "продовольственный кризис начался еще до войны": РФ продолжает распространять фейки

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