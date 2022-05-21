Сербский политолог высказался, что НАТО должно нести ответственность за войну в Украине. Россия продвигает псевдоэксперта
Центр противодействия дезинформации обнаружил еще одного псевдоэксперта, распространяющего пропаганду Кремля. Сербский политолог Джордж Вукадинович рассказывает в иностранном инфопространстве об ответственности НАТО за войну в Украине
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"На днях пропаганда РФ распространила комментарий Д. Вукадиновича, в котором эксперт заявил, что НАТО "должно понести ответственность за войну" в Украине. Также сербский политолог призывает население своей страны выбрать решительную позицию по украинскому конфликту и осудить введение санкций против России", – говорится в уведомлении.
Известно, что Вукадинович уже больше 8 лет продвигает кремлевскую пропаганду в западном информационном пространстве. Зафиксировано, что он сообщает о важности России для мира, мол, она важнее ЕС, поэтому РФ должна создать собственную "международную коалицию" для борьбы с Западом.
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