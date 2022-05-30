Сербская часть Боснии и Герцеговины начала процесс выхода из государства, - глава МИД
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисер Туркович считает, что отделение Республики Сербской от государства может начаться уже осенью
Об этом сообщает ЕП .
Туркович отмечает – в Боснии обеспокоены нынешней политикой РФ и считает, что в случае победы в Украине РФ уйдет не только в Молдову и Приднестровье, но и на Балканы.
Одним из доказательств тому она называет вероятную попытку отделения Республики Сербской.
По ее словам, соответствующее решение "уже принято", а момент, "когда решения пойдут в этом направлении" могут произойти в конце года, особенно - если на прошедших в октябре выборах победит Милорад Додик – нынешний глава президиума БиГ и главный идеолог отделения .
По словам Туркович, у ЕС есть инструмент помешать такому сценарию. По ее словам, если БиГ станет кандидатом на членство в ЕС, это будет "сильным посланием боснийским сербам в Республике Сербской".
- 21 мая лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил президенту Евросовета Шарлю Мишелю, что Босния не должна присоединяться к санкциям ЕС против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.
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